Tragedia nel Lago di Lecco: muore sub brianzolo

Dramma nelle acque del Lago di Lecco, nella zona antistante Moregallo, nel Comune di Mandello del Lario: un sub di 67 anni di Seregno è morto malgrado il tentativo di trasporto all’ospedale di Lecco

La tragedia

Come riportato dai colleghi di primalecco.it, l’allarme è scattato pochi minuti dopo le 9, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, i Carabinieri e la Guardia Costiera. L’intervento è stato coordinato dalla Soreu Laghi, che ha inviato un Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello (MSA2) e un’ambulanza base.

Le condizioni dell’uomo, un 67enne residente a Seregno, erano subito apparse critiche, tanto che il soccorso è stato classificato con il codice rosso di massima gravità. La strada in zona è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di emergenza, con il personale impegnato a garantire la sicurezza e prestare assistenza.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il tentativo di salvare il 67enne è risultato vano, trasformando un drammatico incidente in una vera e propria tragedia. Stando alle prime informazioni alla causa del decesso ci sarebbe un malore che ha colto il seregnese durante l’immersione