Tragedia nel Lago di Lecco: muore sub brianzolo

Con un amico aveva deciso di fare una esplorazione subacquea nella acque del Lago di Lecco antistanti Moregallo, patria del sub lariano. Ma per Adriano Colombo, 64enne di Albiate, quel momento di svago si è rilevato fatale

L'allarme

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 5 aprile, dopo che l'allarme era scattato poco dopo le 13 sulla spiaggia di fronte al Rapa Nui, a Moregallo, nel Comune di Mandello del Lario, tradizionale meta di ritrovo per gli appassionati di immersioni.

Stando a quanto ricostruito dai soccorritori i due sub, un uomo di 63 e uno di 64 anni, si sono sentiti male in acqua e una volta riemersi sono stati soccorsi in codice rosso. Da Como e da Milano sono decollati due elisoccorso e sul posto si sono portati anche l'automedica e due ambulanze, una inviata dal Soccorso di Bellano e l'altra dei Volontari di Calolziocorte.

In condizioni peggiori era proprio Colombo che è stato portato in elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco, mentre fortunatamente l'amico è risultato solo sotto shock

Il dramma

Colombo, è arrivato al Manzoni di Lecco in condizioni disperate ed è spirato poco per arresto cardiaco.

Resta da capire che cosa sia successo ai due appassionati di immersione e se entrambi, per una fatalità, si siano sentiti male nello stesso momento o se qualcosa non abbia funzionato nelle loro attrezzatture, in particolare nelle bombole di ossigeno.