Tragedia nel pavese: 27enne residente in Brianza muore in un incidente

Tragedia nel pavese

Era residente in Brianza, prima a Mezzago e poi anche a Cornate d’Adda, la 27enne Emilia Mitkova, che nella nottata di ieri ha perso la vita in un terribile incidente stradale in territorio di Inverno e Monteleone, nel Pavese.

La giovane donna, infermiera a Sant’Angelo Lodigiano, è morta sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone, mentre transitava sulla Sp17, è finita contro un palo per poi carambolare dentro un fossato a bordo strada.

I soccorsi sono stati immediati ma per la 27enne non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone a bordo della macchina sono state trasportate in ospedale, entrambe con diverse ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. La giovane è stata residente a Mezzago fino al 2017, anno in cui si è trasferita a Cornate dove è rimasta per qualche tempo prima di spostarsi nel Lodigiano.

