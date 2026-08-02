Tragedia sul lavoro: operaio di 29 anni muore colpito da una scarica elettrica

Il giovane era rimasto gravemente ferito alle Ferriere di Osoppo, trasportato in ospedale purtroppo è morto a distanza di un giorno.

Tragedia sul lavoro: è deceduto questa mattina, domenica 2 agosto, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine un operaio di 29 anni residente a Bovisio Masciago. Mattia Ranghetti nella giornata di sabato era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro alle Ferriere Nord di Osoppo, in provincia di Udine.

Tragedia sul lavoro: la ricostruzione

A quanto risulta da una prima ricostruzione, il 29enne brianzolo, dipendente di una ditta esterna, al momento dell’incidente, stava effettuando un intervento di manutenzione nel reparto laminatoio, quando è stato colpito da una scarica elettrica. I colleghi di lavoro, presenti in quel momento, sono intervenuti per dare l’allarme e praticare le prime manovre di soccorso prima dell’arrivo dei sanitari della Sores.

Indagini in corso

Il giovane è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine. Purtroppo, nonostante l’intervento dei medici, non ce l’ha fatta. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria, per ricostruire l’esatta dinamica, accertare le cause ed eventuali responsabilità.