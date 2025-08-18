L'incidente

La vittima, il 36enne Davide Migliorino, era originario del paese brianzolo, ma da qualche anno si era trasferito a Treviglio

Ennesima tragedia in montagna: a perdere la vita nella giornata di ieri, domenica 17 agosto 2025, è stato il 36enne Davide Migliorino, originario di Cavenago di Brianza, ma residente a Treviglio. A riportare la notizia i colleghi di Prima La Martesana: Migliorino, infatti, era professore di fisica all'istituto superiore Leonardo da Vinci di Cologno Monzese.

Tragedia sul Monte Bianco, Cavenago piange Davide Migliorino

Un alpinista esperto, adeguatamente equipaggiato, che stava effettuando una scalata a 4mila metri d'altezza sul Monte Bianco insieme ad altri due compagni di cordata, rimasti illesi. Stando alle prime ricostruzioni su quanto accaduto nella mattina di ieri, il giovane alpinista sembrerebbe stesse procedendo insieme ai compagni, slegati, sulla Cresta del Brouillard quando, improvvisamente, una porzione di roccia su cui era, avrebbe ceduto. Il giovane sarebbe così precipitato per circa 100 metri e per lui non c'è stato niente da fare. E' stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano nei pressi del Col Emile Rey e la salma è stata trasportata a Courmayeur.

Il cordoglio del paese

Come detto, il giovane alpinista era originario di Cavenago, dove era cresciuto. La sua famiglia è infatti nota e conosciuta in paese. La notizia si è sparsa in fretta, ed ha colpito tutta la comunità. Anche il sindaco Giacomo Biffi, coetaneo della vittima, conosceva Migliorino in prima persona, ed ha voluto lasciare un ricordo a nome della comunità cavenaghese:

"Questa terribile notizia ha colpito e turbato profondamente la nostra comunità. Davide e la sua famiglia sono infatti molto legati al nostro paese ed io stesso conoscevo lui e i suoi parenti. A nome di tutta l'Amministrazione e di tutta la nostra comunità cavenaghese esprimo il nostro più profondo cordoglio per la sua scomparsa. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore e porgiamo loro le nostre più care condoglianze".

Il dolore di Cologno Monzese

Una notizia che ha scosso anche la comunità di Cologno Monzese dove Migliorino lavorava. Già da anni, infatti, il 36enne era docente di Fisica presso l'Istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci. Dolore è stato espresso dai colleghi, dagli studenti e dalle loro famiglie non appena hanno ricevuto la tragica notizia.