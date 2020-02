Tragedia sulla pista di motocross: muore ventenne di Cesano Maderno

Tragedia sulla pista di motocross di Cardano al Campo (Varese) nel pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio 2020. Ha perso la vita un ventenne di Cesano Maderno.

Tragedia sulla pista di motocross

Tommaso Spinelli, vent’anni, è morto dopo una brutta caduta al Ciglione di Cardano al Campo, nel varesotto, intorno alle 15.15 di oggi. Il giovane motociclista era in pista per un allenamento quando ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto un’ambulanza, un’automedica e persino l’eliambulanza. Inutili i tentativi di salvare la vita al ventenne: per il cesanese non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano troppo gravi. E’ morto durante il trasporto in elisoccorso al Circolo di Varese.

Crossodromo chiuso per lutto

I Carabinieri della Compagnia di Gallarate sono impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. In segno di lutto domani, domenica 23 febbraio 2020, il crossodromo resterà chiuso. Lo ha comunicato il Motoclub MV Gallarate sui suoi canali social esprimendo “profondo cordoglio per la morte del giovane Tommaso e vicinanza ai suoi familiari e amici”.