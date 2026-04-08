Attimi di paura attorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 8 aprile, nell’area di servizio Brianza Sud dell’autostrada A4. L’allarme è scattato nei pressi di Caponago per un camionista trovato morto a bordo del proprio tir.

Tragedia sull’A4, camionista trovato morto sul tir nell’area di servizio

La vittima è un uomo di 58 anni con origini dell’est Europa, che sarebbe stato trovato purtroppo ormai esanime attorno all’ora di pranzo.

La vicenda al momento rimane ancora avvolta dal mistero. Non si capisce infatti se l’uomo sia stato notato da qualche automobilista, oppure se l’allarme sia partito da una segnalazione dell’azienda proprietaria del camion. Sta di fatto che sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre che gli uomini della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Il decesso

Purtroppo per lui però non c’è stato niente da fare. I soccorritori intervenuti nell’area di servizio infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Spetterà dunque agli uomini della Polstrada cercare di ricostruire quanto accaduto.