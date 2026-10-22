Tragedia Verano Brianza, 75enne trovato morto a bordo di un furgone

Al momento l'identità dell'uomo non è ancora chiara, come non è chiara la dinamica del decesso

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Tragedia a Verano Brianza, dove nella mattinata di oggi – giovedì 22 ottobre – un uomo di 75 anni è stato trovato privo di vita a bordo di un camioncino all’interno di un parcheggio di via Comasina.

Tragedia Verano Brianza

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 8.30, quando l’uomo è stato notato all’interno del veicolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo ha portato sul posto un’ambulanza in codice rosso, un’automedica, personale dei Vigili del Fuoco e Carabinieri.

L’arrivo dei soccorsi

Arrivati in via Comasina, i soccorritori si sono messi immediatamente al lavoro, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento l’identità dell’uomo non è ancora nota, come non è chiara la dinamica del decesso e da quanto tempo l’uomo si trovasse all’interno del veicolo senza vita. Spetterà ai Carabinieri far dunque chiarezza sulla situazione.