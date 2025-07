Tragica caduta dalla bici, muore 69enne

Non ce l'ha fatta

Deceduta dopo 5 giorni di coma la donna protagonista di un tragico incidente sulla ciclabile tra Ruginello e Bernareggio.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. E' morta, a distanza di 5 giorni dal tragico incidente, la 69enne di Vimercate protagonista di una rovinosa e purtroppo fatale caduta mentre era in sella alla sua bicicletta.

La vittima

L'incidente si era verificato sabato scorso, 28 giugno, a Vimercate, lungo la ciclabile che corre parallela alla strada provinciale che porta a Bernareggio. Protagonista, suo malgrado, Giuseppina Domenichini, residente nella frazione di Ruginello, a poche centinaia di metri dal luogo del tragico incidente

La caduta rovinosa dalla bicicletta

Secondo quanto ricostruito, la donna viaggiava in sella alla bicicletta da Bernareggio verso Ruginello. Probabilmente era uscita di prima mattina per effettuare alcune commissioni prima che le temperature si alzassero. Pare si fosse recata in un supermercato di Bernareggio. Erano circa le 8.30. Giunta all’altezza del vivaio "Malchiodi", poco prima del cimitero di Ruginello, la donna aveva perso il controllo del mezzo mentre viaggiava lungo la ciclabile sull’altro lato della strada. Una caduta rovinosa e apparentemente inspiegabile. Non si esclude che a causarla sia stato un malore. Era stata immediatamente soccorsa da un’automedica e un’ambulanza intervenuta in codice giallo. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della Polizia locale. Le sue condizioni erano però apparse molto più gravi di quanto si era pensato in un primo momento.

Operata d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare

Il mezzo di soccorso era infatti ripartito alla volta dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. La donna era stata sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico per le ferite riportate alla testa e poi ricoverata in prognosi riservata.

Il decesso dopo 5 giorni

Da allora il quadro clinico non è migliorato e nella giornata di ieri, giovedì 3 luglio, i medici ne hanno dichiarato il decesso.