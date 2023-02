Tragica scoperta a Carnate: rinvenuto un cadavere nello scantinato di un ortofrutta

Drammatica scoperta sabato 18 febbraio in via Roma a Carnate dove all'interno dello scantinato di un ortofrutta presente di fronte alla stazione il proprietario del negozio ha rinvenuto il cadavere del suo dipendente, un 32enne straniero.

A dare l'allarme è stato proprio il titolare del negozio, anche lui straniero. Sabato mattina come ogni giorno ha alzato la saracinesca del suo esercizio commerciale, poi nello scantinato ha fatto la terribile scoperta: il dipendente egiziano che lavorava alla sue dipendenze da circa un mese era privo di vita.

I contorni di quanto accaduto sono ancora da chiarire e saranno i rilievi effettuati dal reparto Scientifica dei Carabinieri intervenuto sul posto sabato mattina, a dare ulteriori risposte in questo senso.

Al momento l'ipotesi più probabile è che la causa del decesso possa essere attribuita ad un avvelenamento da monossido di carbonio, probabilmente dovuto al malfunzionamento di una stufa utilizzata dal 32enne per riscaldarsi. Pare inoltre che l'uomo avesse trascorso lì tutta la notte, fermandosi a dormire in attesa della riapertura del negozio la mattina seguente.

Al momento, come detto, sono in corso indagini per chiarire con precisione le cause del decesso del 32enne, mentre la Parrocchia di Carnate si sta già dando da fare per coprire le spese legate al funerale.