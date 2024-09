La vittima del terribile incidente avvenuto lo scorso giovedì 5 settembre a Monza era Giancarlo Biffi. Originario di Bellusco, Biffi era una figura molto conosciuta in paese. Il 58enne era infatti noto nell’ambito dell’associazionismo per essere una delle colonne dell’Inter Club cittadino del quale ha ricoperto nel corso degli anni ‘90 anche la carica di vicepresidente.

Tragico incidente a Monza: era di Bellusco il 58enne che ha perso la vita

Fratello di Marco Biffi, ex consigliere comunale e anche lui impegnato all’interno del sodalizio nerazzurro del quale è stato anche presidente, Giancarlo era inoltre sposato con la moglie Rossana ed aveva un figlio, Giovanni. La notizia della tragedia si è sparsa in paese nel corso della settimana e immediatamente si è attivato il tam tam che ha portato in molti a ricordarlo con affetto, anche per via del suo carattere solare ed espansivo.

«Giancarlo era una persona buona a cui piaceva stare in compagnia - racconta il fratello Marco - Aveva quella capacità straordinaria di saper anche sdrammatizzare i momenti difficili con una battuta che faceva scoppiare tutti in una fragorosa risata. Lui era così, interista fino al midollo. E in tanti ci hanno chiamato ricordando tanti aneddoti delle partite e delle trasferte che hanno fatto con lui nel corso degli anni, spendendo ognuno delle bellissime parole».

I dubbi sull'incidente

Il 57enne lavorava come geometra per un’azienda di Villasanta ed è proprio verso il suo posto di lavoro che stava rientrando giovedì quando purtroppo si è verificato questo terribile incidente.

«Da quello che abbiamo potuto ricostruire, Giancarlo stava andando a far benzina ed è rimasto coinvolto in questo sinistro - prosegue il fratello Marco - Ancora le dinamiche non sono molto chiare, ma quello che è successo lascia però molte perplessità e punti interrogativi e infatti vorremmo cercare di vederci più chiaro. Se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattare noi o le Forze dell’Ordine per aiutarci a fare chiarezza. Per me, mia cognata e mio nipote sarebbe molto importante».

Come spiegato dallo stesso fratello, nella giornata di oggi, martedì, è stato disposto l’indagine autoptico: