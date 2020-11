Tragico incidente a Monza: la vittima è Pasquale Di Leo, noto a tutti come Lino. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 1 novembre, lungo viale delle Industrie.

Si chiamava Pasquale Di Leo il giovane papà di 36 anni che ieri ha perso al a vita nel tragico incidente stradale che si è verificato intorno alle 17.40 a Monza, lungo viale delle Industrie. In macchina con lui c’era anche il figlio di 5 anni, rimasto praticamente illeso. Di Leo era residente in centro a Concorezzo.

Drammatico l’incidente che lo ha visto coinvolto. In base ad una prima ricostruzione della Polizia locale di Monza il 36enne era alla guida di una Kia Carens lungo viale delle Industrie, in direzione San Rocco, quando, nei pressi della rotonda dello stadio è avvenuto il dramma. La Kia condotta dal 36enne si è spostata verso sinistra (probabilmente doveva svoltare verso viale Sicilia) e si è scontrata contro una Renault Laguna guidata da un 58enne di Sesto San Giovanni che viaggiava nella stessa direzione. L’auto del concorezzese ha abbattuto un cartello stradale e ha finito la sua corsa, ribaltandosi più volte. Per il 36enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

