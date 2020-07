Tragico incidente in autostrada: Lentate piange Davide, aveva 31 anni

Tragico incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna: due le vittime, una è Davide Ormenese, 31enne originario di Camnago che da settembre dell’anno scorso si era trasferito in Calabria.

Tragico incidente a Bologna, Davide muore a soli 31 anni

Nei giorni scorsi a Lentate si è diffusa rapidamente la notizia del tragico schianto che è costato la vita a un giovane volenteroso e pieno di energie, conosciuto nella frazione così come il padre Antonello, da qualche tempo residente a Carimate.

Il furgone su cui viaggiava è rimasto schiacciato tra due tir

Il violento impatto è avvenuto lunedì 29 giugno, intorno alle 9, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna. In base a quanto ricostruito, un camion avrebbe tamponato il furgone su cui viaggiavano Ormenese, che si trovava alla guida, e un collega, il 45enne di Sorso (in Sardegna) Massimiliano Baracca, sul sedile del passeggero. A seguito dell’urto il furgone ha sbattuto contro un altro mezzo pesante rimanendo schiacciato. Per entrambi gli occupanti, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. L’esatta ricostruzione della dinamica dell’episodio spetta agli agenti della Polizia stradale di Bologna, prontamente giunti sul luogo dell’impatto per i rilievi di rito insieme al personale della direzione III Tronco di Bologna.

Le sorelle: “Era contento perché da poco aveva trovato un posto fisso”

«Siamo distrutte – si sfogano le sorelle di Davide, Debora e Pamela – La vita è davvero assurda, Davide era contento, da due mesi aveva ottenuto il posto fisso in un’impresa edile. E anche la mattina dell’incidente si stava spostando per lavoro, stava andando da un cantiere all’altro. Non si può morire così». I funerali sono stati celebrati sabato pomeriggio a Camnago.

