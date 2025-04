Tragico incidente in bici: perde la vita un 15enne

Tragico incidente in bici: perde la vita ragazzino di 15 anni. E' accaduto poco prima delle 13 a Desio, in via San Bernardo. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

L'allarme per l'incidente in bici intorno alle 13

Subito dopo l'incidente in bici, l'allarme al servizio regionale di emergenza urgenza è arrivato intorno alle 13. Rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Sul posto si è portata un'ambulanza, oltre all'automedica e ai Carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica. A quanto risulta il 15enne era in sella alla sua bicicletta quando è rimasto vittima dell'incidente. Non è chiaro esattamente cosa sia successo, ma dalle prime informazioni circolate, pare che non siano coinvolti altri veicoli.

E' stato trasportato all'ospedale di Desio

Quando i soccorritori hanno raggiunto il punto da cui è partita la richiesta d'intervento, le condizioni del 15enne sono parse subito molto gravi. E' stato quindi trasportato all'ospedale di Desio in codice rosso. Purtroppo il ragazzino non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi dei medici.