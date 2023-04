Tragico incidente sulla Statale 36, morto motociclista di Besana

E' morto in ospedale il motociclista di Besana in Brianza rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto lungo la Statale 36.

Troppo gravi per il centauro di Besana in Brianza le ferite rimediate nello schianto avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 26 aprile, attorno alle 18, all'altezza di Capriano di Briosco.

La vittima è Sandro Gerosa , classe 1968, deceduto all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove era stato trasportato in elisoccorso.

La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Monza, intervenuti per i rilievi. Da quanto è emerso sembrerebbe che il motociclista stesse percorrendo la Statale 36 in direzione di Milano quando, giunto in prossimità dello svincolo di Capriano, nel comune di Briosco, si è scontrato con un'auto finendo poi per essere travolto e urtato da un camion che lo seguiva e che non sarebbe riuscito a evitarlo.

Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Bosisio Parini e l'équipe medica da Bresso, atterrata a bordo dell'eliambulanza nei campi a margine della Superstrada. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il motociclista è arrivato in ospedale a Lecco in condizioni disperate. Poco più tardi, i medici ne hanno constatato il decesso.

Pesanti i rallentamenti sulla Statale 36, dove la viabilità è rimasta paralizzata in entrambi i sensi di marcia per un altro incidente avvenuto quasi in contemporanea lungo la corsia nord in direzione di Lecco.