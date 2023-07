Tragico schianto a Limbiate, muore un ragazzo di 22 anni. L'auto dopo essersi ribaltata più volte ha preso fuoco, feriti altri due giovani.

Tragico schianto a Limbiate, muore un ragazzo di 22 anni

Un terribile schianto contro la rotonda di via Monte Bianco a Limbiate, l'auto che si ribalta più volte e poi prende fuoco. Uno dei passeggeri, un ragazzo di 22 anni di origine albanese ma residente a Limbiate, è morto poco dopo in ospedale, feriti gli altri due giovani a bordo dell'auto ma in maniera decisamente più lieve.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

L'auto si è cappottata più volte

Tragedia verso le 2 di questa notte, sabato 8 luglio. Un suv Range Rover che percorreva la Saronno-Monza provenendo da Varedo in direzione Saronno è finito sopra la rotatoria di via Monte Bianco (quella attraversata dalla linea del tram) e dopo il violento urto si è cappottata più volte sulle rotaie tornando in strada ribaltata su un fianco. A bordo tre giovani di 18, 22 e 23 anni.

Dopo lo schianto l'auto ha preso fuoco

Poco dopo il pauroso schianto l'auto ha preso fuoco ma i ragazzi sono riusciti ad uscire dall'abitacolo ed è stato estratto dalle lamiere anche il ferito più grave prima che le fiamme avvolgessero l'intera vettura. Sul posto si sono precipitati in codice rosso tre ambulanze e l'auto medica. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, prima dal distaccamento di Bovisio Masciago e poi in supporto anche i colleghi di Desio per spegnere l'incendio che ha completamente distrutto la vettura.

La corsa in ospedale

I sanitari hanno cercato di rianimare il 22enne, quindi la corsa in ospedale San Gerardo dove purtroppo il giovane è spirato poco dopo l'arrivo. Gli altri due ragazzi, il conducente e l'altro passeggero, hanno riportato qualche contusione e sono stati accompagnati agli ospedale Niguarda e San Gerardo in codice giallo e verde.

Le indagini del Carabinieri

Accorsi in via Monte Bianco anche i Carabinieri della Compagnia di Desio che hanno chiuso per circa un'ora il tratto di strada interessato dall'incidente in modo da agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente. Sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che hanno causato la perdita del controllo dell'auto da parte del conducente.