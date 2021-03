Caccia ai topi con le trappole ecologiche

Caccia ai topi con le multi-trappole ecologiche al Ceredo. Sono state posizionate fra viale Tiziano e via Veronese per eliminare una numerosa colonia segnalata dai residenti.

Lotta ai topi con le trappole al Ceredo

Ieri mattina, venerdì 5 marzo, sono state posizionate le trappole per catturare i topi nell’area compresa fra viale Tiziano e via Veronese, nel quartiere Ceredo non lontano dalla chiesa parrocchiale. Alla presenza del vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali, smart City e innovazione digitale Luigi Pelletti, le maestranze incaricate dal Comune ne hanno collocate tre per eliminare la colonia molto numerosa segnalata dai residenti nelle scorse settimane.

Non hanno l’esca velenosa

Quelli posizionati al Ceredo sono strumenti ecologici del valore commerciale di circa mille euro, che saranno lasciati nella zona per alcune settimane. La gestione del servizio è affidata alla ditta Depac. Il sistema, che utilizza un nuovo brevetto, non contiene esche velenose e gli animali catturati cadono all’interno di un recipiente per una fine rapida e incruenta. La strumentazione è riutilizzabile, non presenta rischi per l’ambiente e neppure per le persone e per gli altri animali.

Il richiamo per i roditori

Il problema dei roditori al Ceredo era emerso nei mesi scorsi dopo le numerose segnalazioni dei residenti. Nei successivi sopralluoghi del personale comunale e dalla Polizia locale erano emerse due problematiche nella zona. La presenza di colonie feline nei prati, perché diverse persone portano cibo per i gatti selvatici che diventano un’esca per i topi. In questo senso il Comune aveva già diffidato i residenti a portare cibo per i gatti nella zona. Il secondo problema è l’abbandono dei rifiuti, per il quale sarà potenziato il servizio di recupero nei cestini stradali da parte degli operatori ecologici.