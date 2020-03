Trasferta europea per la Triuggio Marching Band

Le ragazze della Triuggio Marching Band Color Guard si sono classificate seconde in un importante evento in Olanda.

Lo scorso fine settimana le ragazze del gruppo Color Guard della Triuggio Marching Band hanno partecipato per la seconda volta a un importante evento competitivo internazionale che si è tenuto ad Almere alle porte di Amsterdam nei Paesi Bassi.

Si tratta di una competizione indoor internazionale a cui partecipano gruppi di Color Guard, formazioni di sole bandiere o anche formazione di sole percussioni o fiati provenienti da tutta Europa. Nonostante la preoccupazione per la recente situazione sanitaria a livello europeo, non essendoci state restrizioni da parte dei governi italiano e olandese e tanto meno da parte dell’organizzazione Olandese CGNunited che organizza l’evento, il gruppo italiano è volato in Olanda ed ha preso parte alla competizione risalendo la classifica fino a concludere al secondo posto assoluto della propria categoria CG Regional A CLASS.

Orgogliosa del risultato

La Triuggio Marching Band è orgogliosa del risultato raggiunto dalle nostre ragazze che praticano questa attività da anni con grande impegno e passione, disciplina questa particolarmente sviluppata in paesi quali Olanda e Inghilterra. Da circa sei anni il progetto Color Guard coordinato in Italia dalla presidente della Triuggio Marching band, Graziella Corbo, è entrato in una fase competitiva che si avvale della collaborazione di istruttori, tecnici ed esperti inglesi, Richard Gubby e Greg Howard, che hanno permesso al nostro gruppo di fare un grande salto di qualità confermato dai recentissimi risultati conseguiti. “Questa trasferta europea è stata anche l’occasione per incontrare con piacere nuovi e vecchi amici della TMB, tra cui il gruppo inglese Anchormen Dance Teams, con cui il nostro gruppo si è allenato e ha instaurato una gradevole e fruttuosa collaborazione” il commento della presidente Graziella Corbo.

