Trasporto illecito di rifiuti, due fratelli denunciati dalla Polizia locale di Villasanta.

Brillante operazione quella messa in atto nei giorni scorsi dai vigili guidati dal comandante Maurizio Carpanelli a tutela delle corrette procedure di gestione dei rifiuti. Denunciate due persone.

Denunciati due fratelli

Nei giorni scorsi la pattuglia della locale di Villasanta ha denunciato due fratelli per il trasporto illecito di rifiuti e ha avviato accertamenti sulla ditta per verificare che non siano state attuate procedure irregolari di smaltimento.

Intervento eseguito durante il pattugliamento del territorio

L’intervento è nato da un consueto servizio di pattugliamento sul territorio durante il quale gli agenti, di passaggio a San Fiorano, hanno notato un camioncino carico di rifiuti metallici uscire da un'azienda.

La pattuglia ha provveduto a fermare il mezzo per un controllo, rilevando un trasporto illecito di rifiuti. Si è provveduto a sequestrare il mezzo con tutto il materiale di scarto e a denunciare conducente e proprietario (due fratelli) in quanto non iscritti al registro dei gestori ambientali. Sulla ditta villasantese proseguiranno accertamenti per definire le responsabilità circa lo smaltimento irregolare.

Il sequestro è stato convalidato.