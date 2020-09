Trasporto scolastico garantito dal primo giorno di lezione

A Cesano Maderno il trasporto scolastico sarà garantito dal primo giorno di scuola, in base alle rischieste arrivate al Comune dai vari plessi.

Trasporto scolastico dal primo giorno di scuola

A Cesano Maderno, grazie a un accordo tra l’Amministrazione comunale e le dirigenze dei due istituti scolastici comprensivi, il trasporto scolastico sarà garantito dal primo giorno di scuola. Cioè dal 14 settembre. Lo hanno reso noto poco fa in Municipio gli assessori Pietro Nicolaci (Istruzione) e Celestino Oltolini (Lavori pubblici) , nel corso di una relazione sugli interventi e sui lavori fatti per garantire l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Hanno spiegato i due assessori:

“Secondo l’ultimo Decreto del Governo i mezzi potranno essere utilizzati all’80 per cento della capienza e al 100 per cento negli ultimi quindici minuti. Questo significa che a Cesano il trasporto scolastico sarà gantito come nel passato. Il servizio completo per tutte le scuole inizierà il 29 settembre”.

Secondo le richieste dei due istituti, il 14 il trasporto scolastico partirà alla King, alla Mauri e alla Montessori, sia al mattino che all’uscita. Il 17 scatterà anche alla Galilei, al mattino e all’uscita. Dovranno attendere fino al 23 gli alunni della Salvo D’Acquisto. Il 29, come detto, il trasporto sarà garantito in tutti i plessi.

Il tesserino in distribuzione da domani

Le famiglie potranno ritirare il tesserino relativo al servizio di trasporto da domani, 11 settembre, a domenica 13 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, all’Info point di Palazzo Arese Borromeo.

