Travolge un ciclista con l'Ape Car e fugge, poi si pente e torna sul luogo dell'incidente

Un 79enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Ha travolto un ciclista e si è allontanato senza soccorrerlo. Poi, però, si è pentito ed è tornato sul luogo dell'incidente.

E' stato denunciato per fuga e omissione di soccorso il 79enne protagonista di un incidente avvento all'alba di ieri, sabato 6 novembre, a Lentate sul Seveso.

Alla guida di un'Ape Car

L'uomo, 79enne, residente a Lentate sul Seveso, coniugato, pensionato, attorno 06.30 stava transitando lungo Via Nazionale dei Giovi alla guida del suo veicolo Piaggio Ape Car. Nel superare un ciclista, egiziano di 31 anni, coniugato, operaio, lo ha urtato facendo finire a terra per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Mezz'ora dopo è tornato sul posto

Quando i Carabinieri della Radiomobile di Seregno sono arrivati sul posto non hanno trovato l’anziano che, per paura (come poi dichiarato), non si era fermato a prestare soccorso e si era allontanato. Lo stesso poi, poco dopo le 7, mentre i militari erano già sulle sue tracce, si è ripresentato sul luogo dell'incidente, ammettendo le proprie responsabilità.

Denuncia e patente ritirata

Ciò però non è bastato, come detto, ad evitargli una denuncia per fuga e omissione di soccorso. I militari gli hanno anche ritirato la patente di guida.

Il ciclista traportato in ospedale

Il ciclista 31enne è stato soccorso dal personale del "118" che lo ha trasportato – codice giallo – al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio per accertamenti.