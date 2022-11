Travolta da un'auto finisce in ospedale

Spavento per una giovane travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Travolta da un'auto

Ancora un investimento di pedone nei pressi della rotonda di via Porta D'Arnolfo. Dopo l'incidente di appena due settimane fa, ieri sera (martedì 22 novembre 2022) una donna è stata investita nella stessa zona. Erano da poco passate le 19 quando la ragazza, classe 1995, residente a Milano, ha iniziato ad attraversare la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata investita da un'auto, una Fiat Panda.

I soccorsi

Il colpo è stato particolarmente violento tanto che i soccorsi inizialmente sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate l'automedica e la Croce Rossa di Desio, insieme ai Carabinieri di Biassono per i rilievi dell'incidente. La giovane, una volta stabilizzata, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Il conducente dell'auto è stato sottoposto ad accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti.