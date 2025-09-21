Travolta e uccisa da un furgone insieme all’amica, Lesmo piange Giorgia

Travolta e uccisa, insieme a un’amica e coetanea, da un furgone.

Giorgia giocava nel “Dream Volley Lesmo”

Una tragica morte per Giorgia Cagliani e Milena Marangon, due amiche di 21 anni residenti a Paderno d’Adda, in provincia di Lecco. Una notizia terribile che ha colpito profondamente anche la comunità di Lesmo, dove Giorgia Cagliani aveva militato per due stagioni, 2022-2023 e 2023-2024, nella squadra di pallavolo Dream Volley Lesmo, in Serie C; per poi passare a Besana, dove giocava tuttora.

Il ricordo del presidente della società di volley

La notizia è piombata a Lesmo nella mattinata di oggi, domenica. Sotto shock il presidente del Dream Volley, Tino Ghezzi, che ha ricordato Giorgia come una ragazza solare.

L’incidente mortale a Brivio

La tragedia, come scrive primamerate.it, si è consumata nella tarda serata di ieri, sabato 20 settembre, a Brivio, in provincia di Lecco. Milena e Giorgia, dopo aver parcheggiato l’auto nel piazzale della palestra, stavano tornando a piedi verso il centro di Brivio dove era in corso la festa del paese, insieme a un’amica.

Il conducente del furgone è stato arrestato

L’incidente mortale si è verificato vicino all’ingresso del parcheggio: il conducente di un furgone, forse per schivare un’auto in arrivo in senso opposto, costretta a invadere la corsia a causa della doppia fila di veicoli, ha sbandato improvvisamente a destra, colpendo le tre giovani. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri che, dopo aver sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici il conducente del mezzo, hanno proceduto al suo arresto. Si tratta di un uomo di origini dell’est Europa.

Giorgia e Milena morte sul colpo, illesa l’amica

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente mobilitata. Sul posto sono arrivate due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, atterrato in un prato poco distante. Nonostante i tentativi dei sanitari, per le due 21enni non c’è stato nulla da fare. Illesa ma ovviamente sconvolta la terza amica che è stata affidata alle cure dei sanitari.