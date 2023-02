Travolta sulle strisce pedonali, grave una donna

E' stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sono gravi le condizioni di una donna di 81 anni che è stata investita nella mattinata di oggi, venerdì 3 febbraio, ad Agrate.

E' accaduto attorno alle 9 all'incrocio semaforico tra via Gramsci e via Dante.

Stava attraversando sulle strisce

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale intervenuta sul posto, la donna, residente ad Agrate, stava attraversando via Dante sulle strisce, da via Gramsci verso via Ferrario, all'altezza delle vecchie scuole elementari.

In quel momento il conducente di un'auto proveniente da via Gramsci ha incominciato la manovra di svolta a sinistra, anch'egli con il semaforo verde, per immettersi su via Dante. Non ha visto la donna e l'ha travolta.

Ferite alla testa, portata in ospedale in codice rosso

L'81enne è finita rovinosamente a terra. Le sue condizioni in un primo tempo sono apparse serie ma non particolarmente gravi, tanto che l'ambulanza intervenuta è giunta sul posto in codice giallo. La situazione è però poi peggiorata. I sanitari hanno infatti accertato ferite alla testa con abbondante perdita di sangue. La donna è perciò stata caricata in ambulanza e trasferita all'ospedale di Monza in codice rosso.