Travolto ciclista: 50enne in gravi condizioni

E' stato trasportato in ospedale in codice rosso il ciclista di 50 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente nella mattina di oggi, domenica 28 maggio 2023, a Lesmo.

Travolto un ciclista

Il sinistro si è verificato intorno alle 11.50 tra via Marconi e via Petrarca, all'altezza del centro sportivo. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Una volta giunti sul posto, medici e paramedici hanno constatato come, purtroppo, le condizioni dell'uomo fossero più gravi rispetto a quanto si pensasse inizialmente, tanto che il trasporto in pronto soccorso è avvenuto in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza per la ricostruzione della dinamica.

Grave incidente anche a Carate

Sempre nella mattinata di oggi, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, si è verificato un altro grave incidente a Carate Brianza. Una persona di 57 anni sarebbe rimasta gravemente ferita in un sinistro che ha visto coinvolte un'auto e una moto. L'incidente si è verificato alle 11.16 in via Marengo, all'imbocco della Valassina. Sul posto, oltre al 118, i Carabinieri della Compagnia di Seregno.