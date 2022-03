Incidente sul lavoro a Biassono, operaio muore travolto da un'antenna

Tragedia

Aveva solo 33 anni. E' successo all'interno di una ditta di via Trento e Trieste. Ferito anche il collega di 26 anni

Tragedia sul lavoro a Biassono. Un operaio di 33 anni è morto travolto da un'antenna. E' successo alle 14 di oggi, giovedì 10 marzo, all'interno di una ditta di via Trento e Trieste.

Un operaio di 33 anni, dipendente di una ditta esterna, era al lavoro all'interno della San Giorgio Mobili, all'angolo tra le vie Trento e Trieste e delle Industrie a Biassono, quando è rimasto schiacciato dalla pesante antenna che stava installando sopra il silos della segatura. Il dispositivo l'ha travolto, facendolo precipitare dal cestello dell'autoscala: un volo di circa 5 metri. Con lui c'era anche un collega di 26 anni. Purtroppo le ferite riportate dal 33enne non gli hanno lasciato scampo e il giovane uomo è deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze della Croce Rossa di Desio e della Croce Bianca di Biassono, l'automedica, i Vigili del fuoco, i Carabinieri della stazione di Biassono e gli agenti della Polizia locale con il comandante Francesco Farina. E' atterrato anche l'elisoccorso.

Le condizione del 33enne sono parse subito estremamente gravi: presentava traumi multipli ed era in arresto cardiaco. Purtroppo, come detto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il collega più giovane, invece, ha riportato ferite lievi agli arti superiori ed è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde.

In via delle Industrie è arrivato anche il sindaco di Biassono Luciano Casiraghi.

Seguono aggiornamenti.