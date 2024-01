Travolto da un'auto mentre è in scooter: 16enne muore in ospedale

Era stato travolto da un'auto mentre si trovava a Lissone in sella al suo scooter. Solo nella serata di ieri, lunedì, è arrivata la conferma del decesso.

Travolto da un'auto, muore 16enne

Purtroppo non ce l'ha fatta Riccardo Vinci, il 16enne che sabato sera è rimasto coinvolto in un drammatico incidente lungo via Buonarroti a Lissone.

Solo ieri sera è arrivata la conferma del decesso del giovanissimo che, da sabato, stava lottando tra la vita e la morte ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le speranze, purtroppo, nelle ultime ore avevano cominciato ad assottigliarsi. Gli accertamenti del personale medico dell'Irccs San Gerardo erano partiti già nella tarda mattinata di ieri, lunedì.

Purtroppo, quello che si era supposto è stato confermato.

La dinamica

Poco dopo le 20.30 di sabato il giovane, residente a Macherio con la famiglia, stava percorrendo via Buonarroti in sella al suo scooter quando si è stato centrato in pieno da un'auto che percorreva la stessa strada in direzione di via Di Vittorio.

Sul posto, dopo pochissimi minuti, erano arrivati sanitari con una squadra della Croce Verde e l'automedica.

Le condizioni erano apparse sin da subito molto gravi tanto che il 16enne era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo.

Spetterà ora ai Carabinieri di Lissone ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

