Travolto da un'auto, paura per un ciclista

Agrate Brianza

L'incidente all'alba di oggi davanti allo stabilimento della Star.

Si è temuto in un primo momento il peggio per un uomo travolto all'alba di oggi, giovedì 18 novembre, ad Agrate, mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta.

L'incidente all'alba

E' accaduto poco dopo le 6 lungo via Matteotti, davanti allo stabilimento della Star.

Travolto al centro della strada

L'uomo, 35 anni, è stato centrato da un'auto al centro della carreggiata. Dopo l'urto il 35enne è finito rovinosamente a terra trascinando con sé anche alcune borse della spesa che portava sul manubrio.

Allertato anche l'elisoccorso, fermato però dalla nebbia

In un primo momento le sue condizioni sono apparse molto serie, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che non ha però potuto alzarsi in volo a causa della nebbia. Sul posto si sono quindi portate un'ambulanza e un'automedica, mentre i carabinieri si sono occupati dei primi rilievi e della viabilità, organizzando anche un senso unico alternato nel tratto interessato.

Trasportato in ospedale

Ai soccorritori le condizioni del ciclista sono fortunatamente apparse meno gravi di quanto si era temuto. E' stato quindi trasferito in codice verde al Policlinico di Monza.

