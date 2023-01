Gravissimo infortunio nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio, a Besana in Brianza, nella frazione di Calò.

Travolto dall'albero che stava tagliando: è gravissimo

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 in una zona boschiva situata vicino a via dei Ronchi e ha coinvolto un uomo di 76 anni. In base a quanto emerso fino ad ora pare che l'uomo stesse tagliando una grossa pianta quando improvvisamente l'albero ha ceduto cadendo a terra e investendo anche il 76enne.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I soccorsi

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono state subito inviate due ambulanze, l'elisoccorso e i Vigili del fuoco. I soccorritori, una volta arrivati sul posto hanno purtroppo confermato la gravità della situazione: il 76enne è stato caricato sull'elicottero e trasportato d'urgenza al San Gerardo di Monza.

Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri che stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica del grave incidente.