Travolto e ucciso da un automobilista che poi si allontana

Una gita con gli amici ciclisti, una delle tante, che negli anni lo aveva portato a percorrere migliaia di chilometri in sella alla sua amata bicicletta, è finita in tragedia.

Pietro Monti, 82enne residente a Monticello Brianza, ha perso la vita ad Agrate lungo la Sp13, travolto e ucciso sul colpo da una monovolume guidata da un 58enne di San Donato Milanese. Quest’ultimo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Dopo l’incidente avrebbe tentato di allontanarsi per poi essere fermato dopo poche centinaia di metri.

La tragedia

L’anziano cicloamatore era partito alle 8 di domenica da Casatenovo, insieme ad altri otto amici, come aveva fatto decine di altre volte, con destinazione Caravaggio. Due ore di pedalata a buon ritmo, una breve visita al santuario mariano, un caffè al bar e poi la ripartenza, per essere a casa per pranzo. Non prima della tradizionale foto scattata insieme agli amici proprio davanti al Santuario

Stando alla ricostruzione dei fatti, sulla via del ritorno il gruppo di cicloamatori casatesi si è diviso in due tronconi: i cinque più veloci davanti, i quattro più lenti dietro. Pietro Monti faceva parte di quest’ultimo.

La dinamica precisa è al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che la Citroen nel compiere una svolta abbia sfiorato tre componenti del gruppo, finendo però per travolgere l’82enne di Monticello, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza, cadendo rovinosamente a terra. Terribile l’impatto contro il parabrezza dell’auto, sfondato.

Inutili i soccorsi

Troppo gravi le lesioni subite alla testa, nonostante indossasse il caschetto: i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico, intervenuto insieme a quello dell’autoambulanza dei Volontari di Vimercate, sono risultati vani. Monti è di fatto morto sul colpo e la salma è stata trasferita all’ospedale di Vimercate, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sotto shock gli amici, che hanno visto perdere tragicamente la vita al loro inseparabile compagno di pedalate.

Nel frattempo, come detto, il 58enne di San Donato Milanese alla guida dell’auto è stato fermato alcune centinaia di metri dopo il punto d’impatto. Pare che si stesse allontanando senza prestare soccorso. Per questo motivo è stato tratto in arresto e domani, mercoledì, comparirà davanti al Gip di Monza per la convalida del provvedimento restrittivo.