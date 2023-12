Era a passeggio con il cane quando è stato trovalto da un'auto mentre si trovava in via Comasina a Verano Brianza. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 dicembre.

Travolto mentre è a passeggio con il cane: è gravissimo. Si cerca il pirata della strada

L'uomo, un 65enne, è uscito nel primo pomeriggio per portare fuori il cane. Si trovava in via Comasina quando è avvenuto l'incidente. Stando a quanto accertato fino ad ora un'auto lo avrebbe travolto senza poi fermarsi a prestare soccorso.

L'allarme e la conseguente chiamata ai soccorsi sono scattate poco dopo le 14: sul posto si sono portate l'ambulanza, l'automedica e i Carabinieri del radiomobile di Seregno. Il 65enne, residente a Giussano ma originario di Bergamo, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano in codice rosso: in base ai primi accertamenti avrebbe riportato traumi cranici importanti e fratture. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Indagini in corso

Sono in corso indagini per risalire all'investitore, che non è stato ancora identificato, e per accertare con precisione la dinamica dell'investimento.