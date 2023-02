Travolto sulle piste da uno snowboard, presidente del gruppo podistico ricoverato in ospedale

Stava sciando quando improvvisamente è stato stato travolto da uno snowboarder che poi si è dato alla fuga.

Il brutto incidente è accaduto a Elio Riboldi, volontario attivo in diverse associazioni a Biassono e Villasanta, che si trova ricoverato all’ospedale di Gravedona.

Mercoledì della scorsa settimana era sulle piste di Madesimo, in compagnia di due amici. Una giornata spensierata sugli sci che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Infatti Riboldi è stato travolto da un uomo che stava praticando snowboard.

Il racconto di Riboldi

"E’ arrivato dietro di me e mi ha investito - ci racconta al telefono Elio, rassicurandoci sulle sue condizioni di salute - Capita in montagna, non è stato bello ma sono contento di essere in via di miglioramento".

La notizia del suo infortunio è presto circolata in paese dove Riboldi è volontario in diverse associazioni. Oltre a essere lo speaker ufficiale di varie manifestazioni e promotore di iniziative come la "Quatar pass adree al Lambar", la marcia non competitiva promossa dallo Sci Club e dagli "Amici del Borgo" di cui è presidente, è anche alla guida del Gruppo Podistico Villasantase.

"Il peggio è passato"

"Sono in via di miglioramento - ci spiega Elio dal letto dell’ospedale di Gravedona - Il peggio è passato. Con calma riuscirò a gestire tutto". Gli amici che erano con lui sulla pista da sci e hanno assistito alla scena sono rimasti scioccati: «Hanno visto alzarsi una nube di neve. Quando mi hanno raggiunto ero svenuto e non sapevano se mi sarei risvegliato. Io ho sentito la botta, poi i ricordi sono tutti confusi. Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato con la faccia a terra nella neve. E’ arrivato l’elisoccorso che mi ha portato nel reparto di Rianimazione più vicino. Qui a Gravedona mi sono trovato benissimo, dalla terapia intensiva sono passato al reparto di ortopedia".

Diverse le fratture riportate

Nell’incidente Elio ha riportato diverse fratture e giovedì scorso è stato operato alla clavicola.

"Adesso che sono in ortopedia va decisamente meglio, ho molti meno tubi attaccati. Mi hanno operato alla clavicola, poi piano piano andranno a posto anche le costole. Però se adesso guardo fuori dalla finestra e vedo la neve sento di non avere più quell’amore per la montagna - confessa Riboldi - Non mi sono accorto di nulla, quello che mi ha investito è scappato, avrà avuto paura".

Intanto tutta Biassono e Villasanta fanno il tifo per lui nella speranza di rivederlo al più presto tornare alla guida degli eventi sportivi da lui tanto amati.