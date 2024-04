Giovane travolto e ucciso da un treno in transito

Disgrazia in via Tintoretto a Lentate sul Seveso lungo i binari della ferrovia. Un uomo di origini straniere è stato travolto e ucciso da un treno in transito diretto verso Milano.

L'impatto fatale contro il treno

Pochi minuti prima delle 15 di oggi, sabato 6 aprile, tragedia sui binari della linea ferroviaria nel quartiere San Gerolamo di Lentate sul Seveso. Un giovane di origine straniera è stato travolto da un treno in marcia, che era diretto verso la stazione di Camnago per poi proseguire verso il capoluogo lombardo. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda per prestare i primi soccorsi, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'ipotesi di un gesto estremo

Per l'uomo, nonostante i soccorsi dei medici, non c'è stato nulla da fare dopo il terribile impatto con il convoglio. Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un gesto volontario. Secondo la testimonianza di alcuni residenti, il giovane avrebbe superato la staccionata che costeggia i binari in via Tintoretto prima di gettarsi sotto al treno che transitava in quel momento.