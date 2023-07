Tre arresti dopo la sparatoria IL VIDEO

Tre arresti, un 56enne di Seregno e i due figli di 31 e 29 anni. E’ l’epilogo della indagine dei Carabinieri dopo la sparatoria dell’11 luglio scorso in via Wagner a Seregno fra gli occupanti di una Fiat Punto e di un furgone Iveco durante un inseguimento. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite in Calabria. Nella tarda mattinata è stata condotta anche una serie di perquisizioni, in particolare nelle case di via Solferino, chiusa al transito da un imponente dispositivo di Carabinieri, con l’ausilio dell’unità cinofila e di un elicottero.

Il video della sparatoria

Le perquisizioni al Crocione