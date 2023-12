Tre auto bruciate a Limbiate, accorsi i Vigili del Fuoco

Tre auto bruciate a Limbiate: maxi intervento sabato 2 dicembre da parte dei Vigili del Fuoco a causa delle fiamme divampate in un parcheggio.

Tre auto bruciate a Limbiate

Sabato alle 20,50 i pompieri sono intervenuti in via Corinna Bruni per spegnere l’incendio che aveva interessato tre autovetture all'interno di un parcheggio.

Sul posto sono prontamente giunte due autopompe dal distaccamento di Bovisio Masciago e dal distaccamento di Desio. A cause delle fiamme che si sono rapidamente propagate, le tre vetture che erano parcheggiate una accanto all’altra hanno riportato ingenti danni.

Dopo un lungo intervento i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.