Tre casi di coronavirus alla casa di riposo di Barlassina, due deceduti

Il coronavirus è entrato anche nella casa di riposo di Barlassina, dove sono stati registrati tre casi. Due degli anziani contagiati purtroppo non ce l’hanno fatta.

Ad annunciarlo nella serata di martedì 14 aprile 2020 sui social è stato il sindaco Piermario Galli, che ha scritto:

Torno a voi con un aggiornamento purtroppo non positivo: oggi mi sono stati comunicati dalla dirigenza della nostra Rsa tre casi Covid-19, di cui purtroppo due decessi, uno di una nostra concittadina e l’altro di una persona residente fuori paese. È una notizia molto triste e ci stringiamo con affetto alle famiglie. Nelle scorse settimane avevo avuto più volte contatti informali con il direttore e non si erano mai evidenziate criticità. Mi è stato assicurato che a fronte dei casi rilevati sono state messe in atto ulteriori misure di cautela nei confronti dei degenti e di protezione per gli operatori e la situazione risulta quindi al momento sotto controllo. Continuerò a rimanere in contatto con la dirigenza della Rsa e a fare quello che è in mio potere in questa situazione per sollecitare Ats e Regione a intervenire tempestivamente nel fornire tamponi e dispositivi DPI. Vi terrò aggiornati.