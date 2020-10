Tre classi in quarantena alla secondaria di Busnago

Sono tre le classi in quarantena alla scuola secondaria di primo grado di Busnago: circa una sessantina i bambini in isolamento a casa.

Le classi in quarantena dopo i positivi

A dare l’annuncio di quanto deciso dall’Ats è stato il dirigente scolastico delle scuole di Busnago, Giorgio Foti e il sindaco Marco Corti. La decisione è stata presa dopo che tre alunni, di tre diverse classi delle medie, hanno manifestato i sintomi del Covid-19 e sono successivamente risultati positivi al tampone. Subito è scattata la quarantena e tutti i bambini delle classi coinvolte si dovranno sottoporre al tampone per verificare una eventuale positività. Diversi i casi segnalati in tutto il vimercatese con decine di classi in quarantena.

Diverse le norme di sicurezza prese dalla scuola

Alla primaria e alla secondaria di Busnago dall’inizio della scuola sono diverse le norme prese per garantire il meno possibile assembramenti e contatti. Gli ingressi sono stati scaglionati e anche le uscite sono state programmate a diversi orari e anche in punti differenti del perimetro scolastico. Vietati anche gli assembramenti di genitori che sono stati invitati a non parcheggiare nel parcheggio vicino alla scuola.

