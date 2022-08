Tre desiani feriti in un incidente in Val Camonica, uno è in prognosi riservata. Il più grave è un 54enne, con lui la moglie e figlio: viaggiavano su due moto che si sono scontrate con un'auto

E' ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile di Brescia il 54enne desiano rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in Val Camonica, poco prima delle 11 di martedì 9 agosto. Nel violento schianto lungo la Statale 42 all'altezza di Forno Allione, in territorio di Berzo Demo (località Bettolino), nel Bresciano, sono rimasti feriti anche la moglie e il figlio. Lei, 53 anni, è stata accompagnata in ospedale in codice rosso: a causa delle fratture riportate i medici hanno definito una prognosi di 40 giorni. Decisamente meno gravi le condizioni del figlio della coppia, un ragazzo di 17 anni, che viaggiava su un'altra moto, per lui dieci giorni di prognosi. Insieme alla famiglia desiana, c'era anche un altro parente di 51 anni, il fratello della donna, anche lui di Desio, ma benché coinvolto nell'incidente non ha riportato ferite.

Dinamica al vaglio dei Carabinieri

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di Breno, intervenuti per i rilievi del caso. Tuttavia, dalle prime testimonianze raccolte sul posto, è emerso che un'auto condotta da un uomo originario della provincia di Salerno ma residente in Francia, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con le moto sulle quali stavano viaggiando i quattro desiani. L'urto più violento sarebbe avvenuto proprio con la due ruote dove c'era in sella la coppia, l'altro veicolo invece sarebbe state colpite più di striscio.

Intervenute due eliambulanze

Massiccio lo spiegamento di mezzi di soccorso per i feriti (il conducente dell'auto ha riporto lievi lesioni). Sul posto sono accorse due elicotteri, diverse ambulanze e due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri. I feriti sono stati accompagnati al Civile di Brescia e all'ospedale di Esine. Nei confronti dell'automobilista i Carabinieri hanno proceduto con una denuncia per lesioni stradali.