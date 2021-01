Tre giorni di screening con tamponi rapidi ad Albiate e Carate 

Tre giorni di screening con tamponi rapidi per i cittadini di Albiate e Carate. A proporli alla cittadinanza le due amministrazioni comunali in collaborazione con il Centro Medico Besana, l’azienda Proteggo e le Associazioni cittadine.

I test sono indirizzati ai cittadini che desiderano effettuare lo screening con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno conoscendo il proprio stato di salute. Sarà possibile fare il tampone rapido mercoledì 6 gennaio dalle 8.30 alle 17.30 esclusivamente ai bambini e ragazzi delle scuole di Albiate e Carate Brianza (esteso anche alle loro famiglie) in macchina presso la Piazza del Mercato; da venerdì 8 a sabato 9 gennaio dalle 8.30 alle 17.30 in macchina presso l’area dedicata di via San Carlo ad Albiate (zona industriale) e infine domenica 10 gennaio dalle 8.30 alle 17.30 in macchina o a piedi presso le piazze del Mercato.

Come prenotare

Per prenotare il tampone rapido è necessario collegarsi al portale www.proteggo.eu e seguire le istruzioni fino alla conclusione della prenotazione. I costi variano in base alla residenza e all’età del soggetto, da un minimo di 15 euro fino ad un massimo di 30 euro.

Una parte del ricavato ottenuto con le iscrizioni allo screening verrà devoluto a titolo benefico alla Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

