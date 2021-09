Diversi soccorsi nella notte tra venerdì e oggi, sabato 25 settembre. Due giovanissimi sono finiti in ospedale per intossicazione da alcol ma ci sono stati anche incidenti e cadute.

Tre giovanissimi in ospedale per intossicazione da alcol

Nel dettaglio intorno alle due in via radice a Seregno sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso a due ragazze di 16 e 17 anni che dopo qualche bicchiere di troppo si sono sentite male in strada. I soccorritori della Croce verde di Lissone e dell'Avis Meda, arrivati sul posto in codice giallo, hanno fortunatamente escluso serie conseguenze e, dopo i primi accertamenti, hanno trasportato le due ragazzine all'ospedale di Desio per ulteriori esami.

Mezz'ora più tardo a Monza, in via Borgazzi, un 40enne ha avuto necessità di cure mediche dopo una caduta. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Croce rossa di Brugherio che lo hanno poi trasportato al San Gerardo in codice verde.

Lievi conseguenze anche per il 17enne che intorno alle 3.30 è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo di micro mobilità elettrica in viale Campania. A intervenire sono stati i soccorritori della Croce bianca di Biassono e gli agenti della Polizia locale di Monza. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Infine segnaliamo un altro giovanissimo, un 17enne, trasportato all'ospedale di Desio a seguito di un'intossicazione da alcol. Il ragazzo è stato soccorso in via De Gasperi a Bovisio Masciago dove sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Cesano e i Carabinieri della Compagnia di Desio.