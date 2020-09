Tre giovanissimi soccorsi per intossicazione da alcol in Brianza. Ambulanze a Limbiate e Cesano.

Tre giovanissimi soccorsi per intossicazione da alcol

Notte impegnativa per i soccorritori brianzoli impegnati in tre diversi interventi che hanno visto coinvolti giovanissimi. La prima chiamata ai soccorsi è giunta intorno all’una e trenta da Limbiate dove, in via Marconi, un giovane di 17 anni si è sentito male dopo aver bevuto troppo. Inizialmente la situazione è apparsa molto critica tanto che i volontari della Croce rossa sono arrivati in codice rosso. Il 17enne, dopo le cure mediche, si è parzialmente ripreso ed è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice giallo.

Intorno alle due un altro intervento di soccorso per intossicazione da alcol: questa volta i volontari della Croce bianca di Seveso si sono portati in via Dante a Cesano Maderno per prestare assistenza ad un 18enne. Il ragazzo, in base a quanto diffuso da Areu, si è poi ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

E’ stata invece accompagnata in Pronto Soccorso a Garbagnate la 16enne soccorsa in via Marconi a Limbiate intorno alle due e trenta. I soccorritori si sono portati nello stesso posto in cui un’ora prima avevano prestato assistenza a un 17enne, poi trasportato in ospedale in condizioni serie. La 16enne, anche lei con malesseri dovuti al troppo alcol, è stata invece portata in ospedale in codice verde. Sul posto, in via Marconi, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio.

TORNA ALLA HOME