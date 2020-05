Tre incidenti e un’aggressione SIRENE DI NOTTE

Tre incidenti e un’aggressione. Questi gli interventi del 118 nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio. Le due cadute sono avvenute in verità nella tarda serata di ieri.

Tre incidenti, due le cadute da moto. La prima, poco prima delle 22, è avvenuta a Vaprio d’Adda, a pochi chilometri dal confine Est della nostra provincia. In via Alessandro Manzoni, per motivi al vaglio dei Carabinieri di Cassano d’Adda, un centauro ha perso il controllo della sua moto ed è finito rovinosamente a terra, come il passeggero. Le condizioni dei due uomini, 33 e 49 anni, sono apparse subito serie tanto che sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Como, l’ambulanza da Trezzo e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto i due sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Pochi minuti dopo a Biassono era un 25enne a perdere il controllo della moto e finire a terra mentre percorreva la Strada provinciale 234. Sul posto intervenivano l’automedica e i sanitari della Croce Verde di Lissone. Fortunatamente le conseguenze della caduta si rivelavano meno gravi di quanto temuto e il giovane veniva ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Monza ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Intorno alle 23.30 l’intervento dei Carabinieri era richiesto anche a Desio, in via Olmetto, per un’aggressione ai danni di un 42enne, che veniva trasportato in codice verde all’ospedale cittadino dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno.

Ultimo intervento della nottata alle 3,20 in via De Gasperi ad Agrate Brianza. Un 25enne aveva perso il controllo della vettura ed era finito contro un ostacolo, procurandosi ferite lievi. Sul posto oltre a Carabinieri e ambulanza dei Volontari di Vimercate, anche i Vigili del fuoco. Il giovane è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

