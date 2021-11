Sirene di notte

Soccorsi a Monza per due diversi incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza e a Nova Milanese per un ribaltamento.

Sono diversi gli incidenti avvenuti nella notte appena trascorsa in Brianza.

Tre incidenti nella notte sulle strade della Brianza

Il più serio è accaduto a Monza intorno alle 4.30 e secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza si è verificato in via Carlo Alberto e ha convolto un mezzo che, per cause ancora in corso d'accertamento, è finito contro un ostacolo. Quattro i giovanissimi soccorsi, tutti tra i 19 e i 20 anni, tra cui un ragazzo portato al San Gerardo in codice giallo e un altro giovane invece trasportato al Policlinico in codice verde.

Un altro incidente è avvenuto a Nova Milanese intorno alle 5.30. Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo con a bordo un 54enne e un 55enne che mentre stava percorrendo via Diaz, per cause ancora da chiarire si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Desio e della Croce rossa di Cinisello assieme ai Vigili del fuoco. Fortunatamente i due uomini non sembrano aver riportato serie conseguenze a se4guito dell'incidente: il trasferimento in ospedale infatti è avvenuto in codice verde.

Infine segnaliamo un altro incidente avvenuto a Monza, in via Sant'Alessandro, poco dopo le 5.30. In questo caso a rimanere coinvolta nel sinistro, segnala no da Areu come ribaltamento, è stata una 28enne. la Ragazza è stata soccorsa dai volontari della Croce bianca di Biassono, arrivati sul posto assieme agli agenti della Polizia locale di Monza, e poi trasportata in ospedale in codice verde.