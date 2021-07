Tre infortuni sul lavoro in pochi minuti

Tre infortuni sul lavoro nel giro di pochi minuti. Mattinata nera oggi, mercoledì 7 luglio, nel Vimercatese.

Il più grave a Burago Molgora

Il primo, il più grave, si è verificato a Burago Molgora. Poco prima delle 11.30 un'automedica e un'ambulanza sono intervenute in codice rosso in un cantiere di via Leopardi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Gravemente ferito un uomo di 45 anni che pare abbia riportato lo schiacciamento di una gamba. Le sue condizioni sono comunque poi apparse meno serie di quanto si era temuto in un primo momento. L'ambulanza è quindi ripartita alla volta dell'ospedale di Vimercate in codice giallo.

Altri due infortuni sul lavoro negli stessi minuti

Negli stessi minuti si sono verificati altri due infortuni sul lavoro nel territorio del Vimercatese, fortunatamente meno gravi di quello di Burago.

A Bernareggio l'ambulanza è intervenuta in codice giallo per un uomo di 45 anni in un impianto lavorativo di via della Madonnina 2.

A Cavenago, soccorsi in codice giallo in una ditta di via Fratelli Miles 10. Ferito un uomo di 59 anni.