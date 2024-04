Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 1 aprile a Giussano.

Tre persone in ospedale dopo uno scontro frontale tra due auto

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14 in via Viganò dove, per cause ancora da chiarire con esattezza, due auto si sono scontrate frontalmente. L'urto è stato molto violento tanto che le due vetture sono rimaste pesantemente danneggiate.

Non solo: purtroppo nello schianto sono rimaste ferite tre persone. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 22 anni e di una donna di 41.

Sul posto per soccorrere i feriti sono giunte due ambulanze - la Croce bianca di Giussano e la Croce bianca di Mariano Comense - oltre all'automedica. Due delle persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo presso gli ospedali di Monza e Desio mentre il terzo ferito è stato portato, sempre al San Gerardo, in codice verde.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno con due autopompe e i Carabinieri della Compagnia seregnese, a cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.