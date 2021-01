Tre persone ricoverate a pochi giorni l’una dall’altra: il Covid stravolge la vita di un’intera famiglia

Tre persone ricoverate a pochi giorni l’una dall’altra: il Covid stravolge la vita dell’intera famiglia Sattin. Una storia incredibile e allo stesso tempo drammatiche che arriva da Vimercate, frazione Ruginello.

Il Covid stravolge la vita di un’intera famiglia

Tre giorni. Tanti sono bastati al maledetto Covid per mettere in serio pericolo la vita di un’intera famiglia di Ruginello di Vimercate, i cui membri (mamma, papà e figlio) sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale l’uno a poche ore dall’altro. Una lunga e faticosa battaglia contro il virus ha duramente segnato le loro festività, macchiate dalla drammatica scomparsa della donna di casa, la 81enne Maria Razzi, strappata all’affetto del marito Adriano Sattin e del figlio Luca Sattin, che invece hanno fatto ritorno a casa dopo un periodo di degenza in ospedale.

Il nipote salvo, ma isolato dalla famiglia

L’incredibile e repentino susseguirsi di ricoveri è durato meno di una settimana, costringendo il nipote Alessandro, figlio di Luca, a festeggiare il proprio 18esimo compleanno da solo, chiuso in casa. Fortunatamente in salute, ma comunque estremamente in ansia per le condizioni dei suoi cari, impegnati nella lotta contro il Covid mentre lui si trovava confinato in casa senza poter nemmeno vedere la madre (che non vive con lui) dato che in quei giorni non era stato contattato per sottoporsi al tampone utile a conoscere il proprio stato.

“Siamo ancora tutti molto scossi per l’accaduto, fatichiamo a renderci conto di quanto realmente successo in queste settimane così frenetiche e surreali – il racconto dello stesso Luca Sattin – E’ stata un’esperienza drammatica che non potremo mai dimenticare”.

