Sull'episodio, avvenuto tra novembre e dicembre, sono in corso le indagini delle Forze dell'Ordine intervenute per chiarire l'accaduto

Tre colpi sordi nel cuore della notte. Tre colpi che hanno svegliato di soprassalto i residenti di via Rossini, a Sulbiate. Tre colpi che, a distanza di un mese e mezzo, rimangono ancora avvolti dal mistero.

Tre spari contro un furgone nella notte: mistero in paese

Già perché non è ancora stata fatta luce su quanto accaduto nella notte di fine novembre quando ignoti hanno esploso una serie di proiettili contro un furgone parcheggiato lungo la strada del paese brianzolo.

A dare l’allarme sono stati i residenti della via, che sono stati letteralmente buttati giù dal letto dal rumore delle pallottole. Affacciatisi fuori dalle finestre per capire cosa fosse successo, però non hanno notato nulla di strano, dal momento che probabilmente – dopo aver sparato il terzo ed ultimo colpo – il malvivente si era allontanato a gambe levate per evitare di farsi cogliere sul fatto dalle Forze dell’Ordine.

Subito dunque è partita la chiamata ai Carabinieri che sono arrivati sul posto immediatamente per cercare di capire cosa fosse accaduto. Al loro arrivo i militari hanno però trovato «solo» i bossoli dei colpi sparati e i fori rotondi rimasti nella lamiera del furgone, trapassata dalle pallottole.

L’indomani mattina poi sul luogo dell’accaduto è arrivata per i rilievi di rito anche la scientifica, per cercare di trovare qualche indizio che potesse portare alla ricostruzione dell’identità di questo «pistolero» ancora avvolto dal mistero.

L’ipotesi di “avvertimento”

Una scena da film insomma, che si addice però più ai bassifondi di qualche metropoli malfamata che ad un tranquillo paese di provincia della Brianza. Sebbene non sia ancora stata diradata la nebbia attorno a questo episodio, è facile ipotizzare che quanto accaduto potrebbe essere probabilmente un avvertimento nei confronti del proprietario del mezzo.

Un atto intimidatorio a tutti gli effetti dunque sul quale sono ancora in corso le indagini delle Forze dell’Ordine che, oltre a ricercare il responsabile e dare un volto a chi si cela dietro alle pallottole, dovranno anche stabilire il motivo dietro ad un atto di questo tipo.