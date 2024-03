Tre studenti di Meda trovano e consegnano un portafoglio con 600 euro

Hanno trovato a terra un portafoglio con all’interno 600 euro, oltre a bancomat e documenti vari, e lo hanno prontamente consegnato agli agenti della Polizia Locale di Meda.

Trovano e consegnano un portafoglio con 600 euro

Un bel gesto, che sa di correttezza e senso civico, quello compiuto venerdì pomeriggio da tre studenti del liceo Marie Curie, che hanno trovato un portafoglio colmo di contanti nell’area dei parcheggi davanti all’istituto. Non ci hanno pensato due volte a consegnarlo a uno degli agenti che stava effettuando il servizio sicurezza all’uscita degli studenti della primaria San Giorgio, il quale, osservando la foto della carta d’identità, ha riconosciuto il papà di un alunno della scuola.

Riconsegnato al proprietario

Immaginando che avesse perso il portafoglio dopo aver parcheggiato per andare a recuperare il figlio, lo ha cercato tra i genitori in attesa dei bambini e non appena l’ha individuato l’ha accompagnato nell’ufficio mobile della Polizia Locale, spiegandogli quello che era successo e restituendogli il portafoglio. Il papà non ha smesso di ringraziare l’agente e i ragazzi, spiegando che quei soldi gli servivano per fare la spesa e sostenere delle spese condominiali.