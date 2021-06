Tremendo incidente in moto: grave 20enne

Tremendo incidente per un ventenne alla guida di una moto al confine tra Arcore e Villasanta. E il traffico è completamente in tilt

L'incidente in moto del ventenne

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.35 lungo la strada provinciale che collega Vimercate a Lesmo, all'altezza del ponte del Gigante di Villasanta. L'incidente ha avuto come protagonista un ragazzo di 20 anni alla guida di una moto e, sulla base della prima ricostruzione delle Forze dell'ordine, il centauro avrebbe fatto tutto da solo, cadendo rovinosamente a terra. L'allarme è scattato in codice giallo dal momento che inizialmente le sue condizioni non parevano gravi, ma dopo l'arrivo dei soccorritori il quadro clinico è peggiorato e l'intervento è passato da giallo a rosso.

Traffico completamente bloccato

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, in un orario di per se critico per il rientro a casa. Per chi proviene dalle Torri Bianche ed è diretto verso Lesmo è imposta l'uscita obbligatoria ad Arcore, mentre per chi proviene da Lesmo ed è diretto verso Vimercate la circolazione procede molto a rilento. Sul posto ci sono sia la Polizia Locale sia i Carabinieri di Villasanta.