Tremendo incidente: moto disintegrata

Lo scontro è avvenuto intorno alle 23.06 in via San Vitale, angolo via Tori, di Seregno. Per cause ancora in fase di accertamento, sul posto c’è la Polizia Locale per i rilievi, la moto con a bordo un 18enne e una 15enne si è scontrata con l’auto condotta da un diciannovenne. L’impatto è stato terrificante, tanto che la moto si è praticamente disintegrata, mentre il cofano e il lunotto dell’auto sono andati distrutti. L’allarme è scatto subito e a Seregno sono giunte due ambulanze e un’automedica: inizialmente l’intervento è scattato in codice rosso, ma poi le condizioni del centauro 18enne sono risultate ben più gravi e per questo ne è stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso. E’ in prognosi riservata. Ferita anche la 15enne, portata in codice giallo al San Raffaele: anche le sue condizioni sono gravi. Illeso, ma evidentemente sotto shock, il conducente dell’auto

